Coronavirus, il bollettino di oggi lunedì 2 agosto: 3.190 nuovi casi e 20 decessi (Di lunedì 2 agosto 2021) Gli aggiornamenti sull'emergenza Coronavirus in Italia nel bollettino del ministero della Salute di oggi lunedì 2 agosto 2021. I nuovi casi, i decessi e i numeri dei ricoveri e dei vaccinati: ... Leggi su today (Di lunedì 2 agosto 2021) Gli aggiornamenti sull'emergenzain Italia neldel ministero della Salute di2021. I, ie i numeri dei ricoveri e dei vaccinati: ...

Advertising

repubblica : Coronavirus Italia, il bollettino di oggi 2 agosto: 3.190 nuovi casi e 23 decessi. Tasso di positivita' al 3,8% - LaStampa : Coronavirus, il bollettino del 2 agosto in Italia: impennata di nuovi casi (3190) con 20 morti. Indice di positivit… - Corriere : In Italia 3.190 nuovi casi e 23 morti. Il tasso di positività è a 3,8%: il bollettino di oggi - CosenzaChannel : Nel bollettino della Regione #Calabria si contano 67 nuovi casi di #Coronavirus (48 nel reggino). C'è un morto (nel… - infoitinterno : Bollettino coronavirus 2 agosto: oggi 3.190 contagi (326 in Lombardia) e 23 morti. Terapie intensive salgono a 249… -