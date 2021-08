Corona virus | Italia | 93017 attualmente positivi a test +1667 in un giorno con 128088 decessi 23 e 4137428 guariti 1498 Totale di 4358533 casi 3190 Dati della protezione civile | effettuati 83223 tamponi

Advertising

FtwGaleazzo : @boni_castellane @FartFromAmerika È un corona virus e muta velocemente, la vaccinazione, anche se la effettuassimo… - G53325803 : @TroyPSimpson @Corona_SSYT ????????????! Questo virus è un'arma biologica fuori limite sviluppata dal PCC e continuerà… - GrNet_Italia : #CARABINIERI CARABINIERI • Re: corona virus - Decreto Legge - entropia7612 : @pbecchi Ma una psicologa che non capisce che il contrasto tra le due fazioni non esiste che problemi ha????? Pure fo… - ucokolok1 : Corona virus versi bali #coronavirus #bali #COVID19 -

Ultime Notizie dalla rete : Corona virus

Il Sole 24 ORE

C'è un morto a causa del Coronavirus dopo 10 giorni in cui il bollettino dei decessi restava fortunatamente stabile. A perdere la vita dopo aver contratto ilè un uomo di 83 anni della provincia di Chieti. Per quanto riguarda i contagi, sono 25 i positivi individuati oggi in Abruzzo: si tratta di persone di età compresa fra 7 e 83 anni. Ci sono anche ...Di seguito una dichiarazione di Franco Ancona, sindaco di Martina Franca: Abbiamo emanato nuova ordinanza con l'obbligo di utilizzo della mascherina, dalle 19 alle 2, fino al 31 agosto in alcune vie ...ROMA. Le Rsa riaprono alle visite dei parenti sette giorni su sette. Ma entro il tempo massimo di 45 minuti a visita. E' quanto si legge nella Circolare relativa all’accesso/uscita di ospiti e visitat ...Coronavirus, il bollettino contagi e morti in Italia di oggi, lunedì 2 agosto 2021. Oggi sono 3.190 i nuovi contagi (326 in Lombardia) e 23 le vittime.