Corbo | “Napoli-Verona | gira una voce sull’ammutinamento Ecco il retroscena”

(Di lunedì 2 agosto 2021)continua a far discutere i tifosi. A Dimaro così come all’Allianz Arena di Monaco sono comparsi striscioni con su scritto ”?”. I tifosi delvogliono capire cosa è accaduto nelle ore precedenti al famigerata partita pregiata contro gli scaligeri. StriscioneAntoniosu Repubblica ha svelato alcune voci non confermate su. Ilriguarda la questione multe dopo l’ammutinamento del novembre 2019. Quella sera i calciatori del ...

contro Allan L'esperto giornalista fa sapere che 'comincia la resa dei conti con Allan, che di quella rivolta fu il protagonista'. Già deciso l'arbitro scelto dal giocatore per la ...' Benevento è estesa 130 km quadrati: per capirci, dentro ci sta tutta la città die ne ... Nicola, Colonnello dell'Artiglieria in pensione, in rappresentanza delle Contrade Nord - Est, ha ...Nel suo editoriale per Repubblica, Il Graffio, il giornalista Antonio Corbo scrive: "Finora dalla parte di Insigne si registra una corretta attesa. Aveva due sbocchi: chiudere la carriera con un grand ...Durante la trasmissione di Radio Marte è intervenuto Antonio Corbo che è ritornato sulla famosa partita Napoli-Verona ...