Contromano | - Motus-E | Auto elettriche ed energia da fonti rinnovabili crescono di pari passo

(Di lunedì 2 agosto 2021) Come segretario generale di-E, prima associazione in rappresentanza degli stakeholder della catena del valore della mobilità elettrica in Italia, a seguito dell'intervista del ministro Roberto Cingolani credo sia doveroso affrontare alcuni punti emersi. Moltissimi studi hanno dimostrato che la mobilità elettrica è un percorso efficace di decarbonizzazione dei trasporti persino in quei Paesi in cui il mix di generazione dielettrica è dipendente dal carbone (come Polonia, Cina e India), senza contare il grande apporto al miglioramento della qualità dell'aria nei centri urbani che i veicoli elettrici garantiscono, al contrario di quelli che ...