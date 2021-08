Contents, due gg ferie per lavoratori che si vaccinano ma regole lo vietano (Di lunedì 2 agosto 2021) Contents vorrebbe prendere una posizione netta sui vaccini: due giorni di ferie per i lavoratori dell’azienda che si vaccinano, ma le regole lo vietano. L’azienda decide, così, di prendere risoluzioni concrete in merito al tema vaccini, andando in una direzione basata sull’etica e sul diritto alla salute dei proprio dipendenti. La decisione del ceo Massimiliano Squillace, imprenditore seriale di aziende in ambito comunicazione e digital con alle spalle 5 exit e una ormai consolidata expertise internazionale, per spronare e accelerare l’immunizzazione dei dipendenti decide di offrire un ... Leggi su italiasera (Di lunedì 2 agosto 2021)vorrebbe prendere una posizione netta sui vaccini: due giorni diper idell’azienda che si, ma lelo. L’azienda decide, così, di prendere risoluzioni concrete in merito al tema vaccini, andando in una direzione basata sull’etica e sul diritto alla salute dei proprio dipendenti. La decisione del ceo Massimiliano Squillace, imprenditore seriale di aziende in ambito comunicazione e digital con alle spalle 5 exit e una ormai consolidata expertise internazionale, per spronare e accelerare l’immunizzazione dei dipendenti decide di offrire un ...

Advertising

StraNotizie : Contents, due gg ferie per lavoratori che si vaccinano ma regole lo vietano - italiaserait : Contents, due gg ferie per lavoratori che si vaccinano ma regole lo vietano - Luciano06815942 : RT @Affaritaliani: Ferie per i dipendenti che si vaccinano Ma le norme lo vietano: Discriminatorio - EnricoAncillott : RT @Affaritaliani: Ferie per i dipendenti che si vaccinano Ma le norme lo vietano: Discriminatorio - Affaritaliani : Ferie per i dipendenti che si vaccinano Ma le norme lo vietano: Discriminatorio -