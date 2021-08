Conte: "Non ho mai pensato a causare una crisi di governo" (Di lunedì 2 agosto 2021) AGI - "Mai pensato a causare una crisi di governo". L'ex premier Giuseppe Conte, leader in pectore dei 5 stelle, intervistato da La Stampa assicura la fiducia del Movimento al governo Draghi. "Nel nuovo corso del M5s - garantisce l'avvocato - la presenza compatta sarà la cifra della nostra forza politica. Sulle assenze mi sono espresso ieri: non mi piacciono. Ma la fiducia è assicurata". L'ex premier nel corso del colloquio torna sul tema della riforma della giustizia per dire che: "Essere in questo governo ci ha permesso di apportare dei miglioramenti significativi per ... Leggi su agi (Di lunedì 2 agosto 2021) AGI - "Maiunadi". L'ex premier Giuseppe, leader in pectore dei 5 stelle, intervistato da La Stampa assicura la fiducia del Movimento alDraghi. "Nel nuovo corso del M5s - garantisce l'avvocato - la presenza compatta sarà la cifra della nostra forza politica. Sulle assenze mi sono espresso ieri: non mi piacciono. Ma la fiducia è assicurata". L'ex premier nel corso del colloquio torna sul tema della riforma della giustizia per dire che: "Essere in questoci ha permesso di apportare dei miglioramenti significativi per ...

