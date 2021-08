Conference League | sorteggiato l' avversario della Roma per la coppa

Advertising

OfficialASRoma : ?? Oggi alle 14:00 scopriremo le nostre due possibili avversarie in @europacnfleague ?? - DiMarzio : #ConferenceLeague, il sorteggio LIVE: la @OfficialASRoma affronterà la vincente della sfida tra @Trabzonspor e… - DiMarzio : #UECL, conosciamo meglio il #Trabzonspor, possibile avversaria della @OfficialASRoma - ancoracaaposta : @gxallavichx Il 99% di quelle sono su conference league e Florenzi all'Inter. Chissà cosa pensa di noi chi ci legge in tl - infoitsport : Sorteggio spareggi di UEFA Europa Conference League: ecco chi affronterà la Roma -

Ultime Notizie dalla rete : Conference League

... 2 agosto 2021 - Dall'urna di Nyon è finalmente uscito fuori l'avversario della Roma : i giallorossi dovranno affrontare la vincente di Trabzonspor - Molde nei preliminari della...Poteva andare decisamente meglio. Nel preliminare dila Roma dovrà vedersela contro la vincente del confronto tra due squadre più che insidiose, forse le peggiori del lotto: Trabzonspor - Molde. Andata il 19 agosto in trasferta, ...Oggi si sono svolti i sorteggi di Conference League. Ecco le avversarie della Roma di José Mourinho, che inizierà il torneo dai playoff.Il debutto in Conference League non sarà morbido come qualcuno sperava: nel preliminare della nuova coppa alla Roma toccherà affrontare la vincente della sfida tra Trabzonspor e Molde che si scoprirà ...