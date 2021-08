Advertising

DiMarzio : #ConferenceLeague, il sorteggio LIVE: la @OfficialASRoma affronterà la vincente della sfida tra @Trabzonspor e… - DiMarzio : #ConferenceLeague, il sorteggio LIVE - sportli26181512 : Conference League: la #Roma rischia di trovare Gervinho, Bruno Peres e Hamsik: La squadra di Mourinho affronterà Tr… - cassapronostici : Scommessa pronta Conference League martedì 3 agosto 2021 - _SiGonfiaLaRete : #Roma, ecco le possibili avversarie di #ConferenceLeague: ci sono due vecchie conoscenze giallorosse e... -

Ultime Notizie dalla rete : Conference League

ROMA - Gervinho, Bruno Peres o Hamsik oppure il Molde. La Roma nel sorteggio diè stata sorteggiata contro la vincente di Trabzonspor - Molde, match in programma il 5 e il 13 agosto. Le date sono già segnate sul calendario: 19 e 26 agosto. L'andata sarà fuori ...In seguito al sorteggio di Nyon è stato reso noto il tabellone con tutti gli accoppiamenti dei playoff della nuova competizione europea per club. C'è la Roma per l'Italia e se la vedrà contro una tra ...La stagione 2021/2022 si appresta a partire con due attese novità: il ritorno allo stadio e alle partite di calcio non professionistiche. I tifosi tornano a ...se la vedrà con la vincente tra Trabzonspor e Molde nel suo match di debutto in Conference League (19 agosto è la data del match d'andata, con il ritorno fissato una settimana dopo), la nuova competiz ...