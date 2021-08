Concorso 1052 Vigilanti Mibact, pubblicato elenco ammessi all’orale (Di lunedì 2 agosto 2021) *aggiornamento del 2/08/2021: pubblicati i risultati della prova scritta del Concorso Ministero Cultura per l’assunzione di 1052 Vigilanti a tempo indeterminato. Sul sito gli elenchi degli ammessi alla prova orale. elenco ammessi *aggiornamento del 9/07/2021: Nella Gazzetta Ufficiale n. 54 del 9 luglio 2021 è stato pubblicato l’avviso riguardante la pubblicazione del diario delle prove. Come precedentemente anticipato le prove si svolgeranno il 28 luglio 2021, con convocazione alle ore 10:00, nelle seguenti sedi decentrate: Lazio: Nuova Fiera di Roma, Padiglioni ... Leggi su leggioggi (Di lunedì 2 agosto 2021) *aggiornamento del 2/08/2021: pubblicati i risultati della prova scritta delMinistero Cultura per l’assunzione dia tempo indeterminato. Sul sito gli elenchi deglialla prova orale.*aggiornamento del 9/07/2021: Nella Gazzetta Ufficiale n. 54 del 9 luglio 2021 è statol’avviso riguardante la pubblicazione del diario delle prove. Come precedentemente anticipato le prove si svolgeranno il 28 luglio 2021, con convocazione alle ore 10:00, nelle seguenti sedi decentrate: Lazio: Nuova Fiera di Roma, Padiglioni ...

Ultime Notizie dalla rete : Concorso 1052 La domanda sui sanniti che ha mandato in crisi i concorsisti Mibac E' questa la domanda che ha mandato in crisi i concorsisti del Mibac per l'assunzione di 1052 ... E' chiaro che in base a quanto illustrato, la domanda del concorso non è pienamente corretta. I sanniti ...

Professionisti per il recovery plan: il Ministero della Cultura ne assume 35 È stato finalmente sbloccato dal MIC il concorso per l'assunzione di 1052 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato. Una notizia che molti aspettavano da tempo. Si terranno il 28 ...

