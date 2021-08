Commenti contro Pierpaolo Pretelli | bufera social | Ariadna Romero mette involontariamente l’ex “in pasto” agli hater

Advertising

FabI35095712 : @FBiasin Icardi nella finale contro il Lille su certi siti ha preso 3!!! A leggere i commenti dei tifosi si vede ch… - maigioie2 : @blogtivvu La grande donna toppi dovevate scrivere, colei che marcia da mesi con gli hater di Pier e Giulia, colei… - g_selvaggia : @blogtivvu Stranamente i post con il figlio puntualmente quando il padre è con la compagma. Risponde a ogni critica… - blogtivvu : Commenti contro Pierpaolo Pretelli, bufera social: Ariadna Romero mette involontariamente l’ex “in pasto” agli hate… - 1aetorod9 : Giuro, non sto capendo. Se prima mi irritava perché non cancellava i commenti negativi, però almeno lasciava il dub… -

Ultime Notizie dalla rete : Commenti contro

Prima Saronno

Tra itirano in ballo il trasferimento a Cuba. Ariadna dopo la rottura con Pierpaolo aveva d eciso di raggiungere la sua famiglia d'origine e, rispondendo ad un commento, mette ...Il web, soprattutto in Giappone, è esploso in una serie dia tema Pokémon guardando il ... La competizione si è conclusa con la vittoria del GiapponePikachu e Raichu . Insomma, queste ...Commenti contro Pierpaolo Pretelli, bufera social sotto un post: Ariadna Romero mette involontariamente l’ex “in pasto” agli hater della rete.Blog Calciomercato.com: Non voglio a tutti i costi mostrarmi come uno di quelli che va contro la massa per scelta, non foss'altro che a forza di essere fuori dal coro per un fatuo ...