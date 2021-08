Come sta Gino Paoli? Le ultime notizie dopo i concerti annullati (Di lunedì 2 agosto 2021) Anche sul web è aumentata la preoccupazione per lo stato di salute di Gino Paoli. Il celebre cantautore ha infatti annullato il concerto in programma l’8 agosto al Festival della Versiliana. Ad annunciare l’annullamento del live è stata proprio la Fondazione Versiliana, che ha spiegato in una nota Come il concerto sia stato annullato a causa di problemi di salute dell’artista. LEGGI ANCHE => “Sono indignato”: seppure a scoppio ritardato, arriva la dura risposta di Al Bano Dato che non si tratta del primo evento annullato nelle ultime settimane, tanti fan di Gino Paoli ... Leggi su periodicoitaliano (Di lunedì 2 agosto 2021) Anche sul web è aumentata la preoccupazione per lo stato di salute di. Il celebre cantautore ha infatti annullato il concerto in programma l’8 agosto al Festival della Versiliana. Ad annunciare l’annullamento del live è stata proprio la Fondazione Versiliana, che ha spiegato in una notail concerto sia stato annullato a causa di problemi di salute dell’artista. LEGGI ANCHE => “Sono indignato”: seppure a scoppio ritardato, arriva la dura risposta di Al Bano Dato che non si tratta del primo evento annullato nellesettimane, tanti fan di...

Advertising

GassmanGassmann : Un jet da combattimento F-35 ci costa come 4 Canadair per gli interventi sugli incendi. Un’ora di volo di un F-35 c… - vascorossi : Un amico è quello che sta dalla tua parte anche quando hai torto, perché quando hai ragione è facile, sono tutti ca… - sscnapoli : Il Calcio Napoli smentisce la notizia uscita su più quotidiani di aver sottoscritto un accordo con Amazon come quar… - deadcybertokyo : @dyschordia A ME SEMBRA ASSURDA STA COSA MA COME FA - 28XWAALLS__ : come mi sta sulle palle madame porco dio -