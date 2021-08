Com’è il corpo libero di Vanessa Ferrari? Musica | diagonali | D Score | punteggi | oggi la finale olimpica per una medaglia

Leggi su oasport

(Di lunedì 2 agosto 2021) Sarà una mattina di fuoco per tutti gli appassionati di ginnastica artistica: alle ore 10.57 andrà in scena laaldelle Olimpiadi di Tokyo 2021, l’Italia si stringe attorno aper sognare la tanto agognatadopo gli amari quarti posti delle ultime due edizioni. La bresciana ha tutte le carte in regola per puntare al podio a cinque cerchi e per regalarsi quella meritata consacrazione sportiva in una carriera da numero 1. In questa stagione la 30enne ha conquistato ladi bronzo agli Europei subito dopo aver affrontato il ...