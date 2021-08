Combattere il riscaldamento globale creerà 8 milioni di posti di lavoro

Leggi su wired

(Di lunedì 2 agosto 2021) (foto: FreePhotos via Pixabay)Molti temono che la transizione verso il green possa causare la perdita di moltissimidi. Se alcuni impieghi andranno scomparendo, è vero però che emergeranno molte nuove opportunità. E lo dimostrano, numeri alla mano, anche le ricerche: secondo uno studio pubblicato sulla rivista One Earth, l’adozione di policy per tenere la temperatura ben al di sotto di 2 °C potrebbe portare circa 8di nuovidia livello. Proprio per questo è importante avere politiche e strategie ben strutturate per aiutare i lavoratori nel ...