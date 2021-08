Clan di Altamura | otto ordini di carcerazione Carabinieri

Leggi su noinotizie

(Di lunedì 2 agosto 2021) Di seguito un comunicato diffuso daiaffiliati e fiancheggiatori delNuzzi disono stati colpiti da condanne definitive, per oltre 90 anni di reclusione, a seguito dell’operazione convenzionalmente denominata “Kairos”. Con la decisione della Corte Suprema di Cassazione del 10.06.2021, che ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dagli imputati, è divenuta definitiva la sentenza della Corte d’Appello di Bari che, in data 06.11.2019, in riforma della sentenza, datata 03.05.2018, del GUP di Bari, aveva riconosciuto gli stessi colpevoli dei delitti contestati, a vario titolo -tra l’altro- ...