CiviBank lancia l’Aumento di Capitale 2021: fino a 50 milioni per crescita sostenibile (Di lunedì 2 agosto 2021) Dopo la trasformazione in Società per Azioni e Società Benefit,CiviBank è ora pronta al terzo step del suo percorso di crescita e consolidamento: lunedì 2 agosto, l’istituto di credito lancia ufficialmente l’Aumento di Capitale 2021, per un importo massimo di 50 milioni di euro. È l’ultima operazione straordinaria dell’anno in un percorso di evoluzione societaria che ha l’obiettivo di attrarre nuovi capitali e nuovi investitori per sostenere la crescita e lo sviluppo della banca nel Nordest.«Per CiviBank questa operazione è il terzo step ... Leggi su udine20 (Di lunedì 2 agosto 2021) Dopo la trasformazione in Società per Azioni e Società Benefit,è ora pronta al terzo step del suo percorso die consolidamento: lunedì 2 agosto, l’istituto di creditoufficialmentedi, per un importo massimo di 50di euro. È l’ultima operazione straordinaria dell’anno in un percorso di evoluzione societaria che ha l’obiettivo di attrarre nuovi capitali e nuovi investitori per sostenere lae lo sviluppo della banca nel Nordest.«Perquesta operazione è il terzo step ...

Saranno emesse 3 nuove azioni per ogni 5 possedute dagli attuali azionisti. La banca del Nord Est Italia punta a raddoppiare gli utili nel 2023 e tornare al dividendo entro il 2022 con un pay-out rati ...

