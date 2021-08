'Cinema in piazza' a Roma, '+30% presenze e nessun contagio' (Di lunedì 2 agosto 2021) Se la scorsa estate "Il Cinema in piazza" tramite il portale di accesso alle serate prenotaunposto.it ha registrato 50.000 spettatori, quest'anno abbiamo superato i 65.000", afferma Federico Croce, ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di lunedì 2 agosto 2021) Se la scorsa estate "Ilin" tramite il portale di accesso alle serate prenotaunposto.it ha registrato 50.000 spettatori, quest'anno abbiamo superato i 65.000", afferma Federico Croce, ...

Advertising

RdtRadioStation : RDT NEWS - Cultura & Spettacoli 'Cinema in piazza' a Roma, '+30% presenze e nessun contagio' Conclusa settima edi… - MassimoChiaram7 : RT @AnsaRomaLazio: 'Cinema in piazza' a Roma, '+30% presenze e nessun contagio'. Conclusa settima edizione rassegna curata dal Piccolo Amer… - solocine : 'Cinema in piazza' a Roma, '+30% presenze e nessun contagio' - AnsaRomaLazio : 'Cinema in piazza' a Roma, '+30% presenze e nessun contagio'. Conclusa settima edizione rassegna curata dal Piccolo… - CasilinaNews : Piccolo America: si chiude il Cinema in Piazza, grande successo della settima edizione con +30% di presenze e nessu… -

Ultime Notizie dalla rete : Cinema piazza 'Cinema in piazza' a Roma, '+30% presenze e nessun contagio' Si è conclusa domenica primo agosto la settima edizione de "Il Cinema in Piazza", la rassegna curata dall'Associazione Piccolo America che per due mesi ha animato l'estate di Roma con incontri con ospiti nazionali e internazionali e proiezioni gratuite, tra la ...

Il ministro E Non faccio cinema perché ho trovato me stesso nella musica'. Ha chiuso la seconda edizione del ... È stato bello fare questo film, siamo felici di condividerlo con una piazza così piena. Vi ringraziamo ...

VIDEO | "Notti di Cinema a piazza Vittorio", al via la 21esima edizione Dopo tre anni di RomaToday Atripalda (Av) – Torna il “Cinema in Piazzetta” L’associazione di promozione sociale Laika project è lieta di presentare la prima proiezione del “Cinema in Piazzetta” edizione 2021 ad ingresso gratuito: il prossimo martedì 3 agosto alle ore 20.30 p ...

Cinema City Palermo: in 2.800 per la terza edizione del festival del cinema en plein air Cinema City Palermo: terza edizione di Cinema City Palermo, il festival del cinema nelle piazze diretto da Carmelo Galati.

Si è conclusa domenica primo agosto la settima edizione de "Ilin", la rassegna curata dall'Associazione Piccolo America che per due mesi ha animato l'estate di Roma con incontri con ospiti nazionali e internazionali e proiezioni gratuite, tra la ...Non faccioperché ho trovato me stesso nella musica'. Ha chiuso la seconda edizione del ... È stato bello fare questo film, siamo felici di condividerlo con unacosì piena. Vi ringraziamo ...L’associazione di promozione sociale Laika project è lieta di presentare la prima proiezione del “Cinema in Piazzetta” edizione 2021 ad ingresso gratuito: il prossimo martedì 3 agosto alle ore 20.30 p ...Cinema City Palermo: terza edizione di Cinema City Palermo, il festival del cinema nelle piazze diretto da Carmelo Galati.