Cina | l’attività manifatturiera rallenta a luglio

(Teleborsa) – In rallentamento l'attività manifatturiera in Cina. Secondo il sondaggio mensile di Caixin/Markit, il PMI manifatturiero è sceso a luglio a 50,3 punti, dai 51,3 precedenti e rispetto ai 51 attesi, rimanendo ancora sopra la soglia critica dei 50 punti. Si tratta del livello più basso dal mese di maggio 2020. Il trend registrato dall'indicatore pubblicato da Caixin replica quello del PMI elaborato dall'Istituto statistico nazionale, che indicava un valore di 50,4 punti contro i 50,9 di giugno. Le imprese intervistate hanno affermato che la domanda di mercato si è indebolita e che gli alti ...

