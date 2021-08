Cina: inondazioni, morti nell'Henan salgono a 302 (Di lunedì 2 agosto 2021) Si aggrava il bilancio delle vittime delle alluvioni di metà luglio che hanno colpito l'Henan, nella Cina centrale: secondo le autorità locali, i morti sono saliti a 302, mentre i dispersi si ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 2 agosto 2021) Si aggrava il bilancio delle vittime delle alluvioni di metà luglio che hanno colpito l'centrale: secondo le autorità locali, isono saliti a 302, mentre i dispersi si ...

Advertising

CatelliRossella : ??Cina: inondazioni, morti nell'Henan salgono a 302 - Asia - ANSA - CWitvrouwen : RT @MassimoMainard1: Germania, Belgio, India, Uganda, Burundi, Cina? No, questa è la Turchia. Queste inondazioni climatiche stanno avvenen… - BlueRiv88891964 : RT @MassimoMainard1: Germania, Belgio, India, Uganda, Burundi, Cina? No, questa è la Turchia. Queste inondazioni climatiche stanno avvenen… - Maria11688076 : RT @angelo_falanga: È davvero impressionante come la Cina Bandiera cinese mobilitare la società per i beni comuni! Nella comunità di Wanh… - Ecatetriformis : RT @angelo_falanga: È davvero impressionante come la Cina Bandiera cinese mobilitare la società per i beni comuni! Nella comunità di Wanh… -

Ultime Notizie dalla rete : Cina inondazioni Cina: inondazioni, morti nell'Henan salgono a 302 Si aggrava il bilancio delle vittime delle alluvioni di metà luglio che hanno colpito l'Henan, nella Cina centrale: secondo le autorità locali, i morti sono saliti a 302, mentre i dispersi si attestano a quota 50. . 2 agosto 2021

Milioni di cinesi di nuovo in lockdown. Ripresa economica segna il passo Pesano anche gli effetti delle forti inondazioni che stanno colpendo la Cina centrale e l'aumento dei prezzi delle materie prime. L'indice Caixin/Markit delle attività manifatturiere è sceso in ...

Cina: inondazioni, morti nell'Henan salgono a 302 - Asia ANSA Nuova Europa Cina: inondazioni, morti nell'Henan salgono a 302 Si aggrava il bilancio delle vittime delle alluvioni di metà luglio che hanno colpito l'Henan, nella Cina centrale: secondo le autorità locali, i morti sono saliti a 302, mentre i dispersi si attestan ...

Milioni di cinesi di nuovo in lockdown. Ripresa economica segna il passo Si diffonde la variante Delta del Covid-19 dal focolaio di Nanjing. Colpite 27 città e più di 10 province. Pechino isolata dalle nuove aree di contagio. Infezioni anche nell’Henan, ...

Si aggrava il bilancio delle vittime delle alluvioni di metà luglio che hanno colpito l'Henan, nellacentrale: secondo le autorità locali, i morti sono saliti a 302, mentre i dispersi si attestano a quota 50. . 2 agosto 2021Pesano anche gli effetti delle fortiche stanno colpendo lacentrale e l'aumento dei prezzi delle materie prime. L'indice Caixin/Markit delle attività manifatturiere è sceso in ...Si aggrava il bilancio delle vittime delle alluvioni di metà luglio che hanno colpito l'Henan, nella Cina centrale: secondo le autorità locali, i morti sono saliti a 302, mentre i dispersi si attestan ...Si diffonde la variante Delta del Covid-19 dal focolaio di Nanjing. Colpite 27 città e più di 10 province. Pechino isolata dalle nuove aree di contagio. Infezioni anche nell’Henan, ...