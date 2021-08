"Cifra sfiorata". Altro ribaltone politico: il sondaggio di Enrico Mentana che scuote tutto il centrodestra (Di lunedì 2 agosto 2021) Come ogni lunedì ecco che arriva il sondaggio di La7 realizzato da Swg. Nei numeri diffusi dal Tg diretto di Enrico Mentana, Giorgia Meloni si riprende il primo posto. Fratelli d'Italia infatti torna a sfiorare il 21 per cento, registrando un +0,3 e fermandosi al 20,6. Stessa crescita rispetto alla settimana precedente, quella del 26 luglio, per la Lega. Il partito di Matteo Salvini slitta al secondo posto con un 20,3 per cento. Passa dal 18,8 al 19 per cento in sette giorni il Partito democratico che vede sempre più difficile il sorpasso rispetto alle realtà di centrodestra. Segue a ruota il Movimento 5 Stelle: lascia ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 2 agosto 2021) Come ogni lunedì ecco che arriva ildi La7 realizzato da Swg. Nei numeri diffusi dal Tg diretto di, Giorgia Meloni si riprende il primo posto. Fratelli d'Italia infatti torna a sfiorare il 21 per cento, registrando un +0,3 e fermandosi al 20,6. Stessa crescita rispetto alla settimana precedente, quella del 26 luglio, per la Lega. Il partito di Matteo Salvini slitta al secondo posto con un 20,3 per cento. Passa dal 18,8 al 19 per cento in sette giorni il Partito democratico che vede sempre più difficile il sorpasso rispetto alle realtà di. Segue a ruota il Movimento 5 Stelle: lascia ...

