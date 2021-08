Ciclismo su pista, Tokyo 2020: Germania vicinissima al record del mondo. Vicine le cinesi (Di lunedì 2 agosto 2021) Le qualificazioni riservate alla Velocità a squadre femminile hanno regalato uno scenario pressoché auspicabile nella lotta tra Germania e Cina dove, finora, hanno avuto la meglio le teutoniche Lea Sophie Friedrich ed Emma Hinze, che con 32.102 si sono portate in testa rispetto al 32.135 delle cinesi Shanju Bao e Tianshi Zhong. Alle loro spalle, ma molto più staccata, l’Olanda in 32.465. È comunque atteso un riscatto da parte della Cina, oro olimpico a Rio 2016 e bronzo agli ultimi Campionati del mondo. Ma attenzione, perchè in quest’ultima occasione, ad avere la meglio fu proprio la Germania. Adesso nel primo round la ... Leggi su oasport (Di lunedì 2 agosto 2021) Le qualificazioni riservate alla Velocità a squadre femminile hanno regalato uno scenario pressoché auspicabile nella lotta trae Cina dove, finora, hanno avuto la meglio le teutoniche Lea Sophie Friedrich ed Emma Hinze, che con 32.102 si sono portate in testa rispetto al 32.135 delleShanju Bao e Tianshi Zhong. Alle loro spalle, ma molto più staccata, l’Olanda in 32.465. È comunque atteso un riscatto da parte della Cina, oro olimpico a Rio 2016 e bronzo agli ultimi Campionati del. Ma attenzione, perchè in quest’ultima occasione, ad avere la meglio fu proprio la. Adesso nel primo round la ...

