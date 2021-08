Ciclismo su pista, Marco Villa: “Nuova Zelanda alla nostra portata. Siamo tutti in un fazzoletto” (Di lunedì 2 agosto 2021) Poco dopo le colleghe, anche gli uomini dell’inseguimento hanno staccato il pass per le semifinali. Convincente la prestazione degli azzurri del Ciclismo su pista, capaci di infrangere il muro dei 3’46” e per pochi minuti di ritoccare il record Olimpico, passato poi alla Danimarca. Secondo posto odierno per l’Italia di Simone Consonni, Filippo Ganna, Francesco Lamon e Jonathan Milan, che si giocherà dunque le medaglie senza avere particolari timori reverenziali nei confronti degli altri quartetti qualificati. A Tokyo 2020 la nazionale italiana è arrivata per stupire, e l’inseguimento maschile può sognare: “Non è stato facile con soli ... Leggi su oasport (Di lunedì 2 agosto 2021) Poco dopo le colleghe, anche gli uomini dell’inseguimento hanno staccato il pass per le semifinali. Convincente la prestazione degli azzurri delsu, capaci di infrangere il muro dei 3’46” e per pochi minuti di ritoccare il record Olimpico, passato poiDanimarca. Secondo posto odierno per l’Italia di Simone Consonni, Filippo Ganna, Francesco Lamon e Jonathan Milan, che si giocherà dunque le medaglie senza avere particolari timori reverenziali nei confronti degli altri quartetti qualificati. A Tokyo 2020 la nazionale italiana è arrivata per stupire, e l’inseguimento maschile può sognare: “Non è stato facile con soli ...

