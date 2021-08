Ciclismo | Jai Hindley non sarà alla Vuelta a España | al suo posto Chris Hamilton

(Di lunedì 2 agosto 2021) A meno di due settimane dall’inizio della2021, la corsa ciclistica spagnola perde una dei possibili outsider per la classifica generale. Il Team DSM ha annunciato pochi minuti fa che dpartenza di Burgos nonpresente l’australiano Jai; al suoil connazionale, secondo classificato al Giro d’Italia 2020 accarezzando l’idea di vincere la corsa rosa, quando venne superato nell’ultima cronometro da Tao Geoghegan Hart, non sta vivendo una grande annata: anche quest’anno si era ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Ciclismo Jai

OA Sport

Si prevedono grandi movimenti di mercato per il 2022 del. Tanti big cambieranno casacca e nel domino di mercato potrebbe essere coinvolto anche un ...che nel frattempo avrebbe in mano pure...Ricordiamo che Hindley è salito alla ribalta lo scorso anno con il suo secondo gradino del podio al Giro d'Italia e una vittoria finale sfumata soltanto l'ultimo giorno, mentre Higuita ha recentemente ...A meno di due settimane dall'inizio della Vuelta a España 2021, la corsa ciclistica spagnola perde una dei possibili outsider per la classifica generale. Il Team DSM ha annunciato pochi minuti fa che ...Martedì inizierà la Vuelta a Burgos 2021, l’equivalente spagnolo di Tour of the Alps e Giro del Delfinato, vale a dire la gara a cui prendono parte gli uomini che puntano al successo della Vuelta a Es ...