Ciclismo: il tricolore under 23 Gabriele Benedetti investito da un furgone (Di lunedì 2 agosto 2021) Montemarciano (Arezzo), 2 agosto 2021 - . La notizia è arrivata via social postata da suo padre Alessio, buon ex corridore, arrivato fino alla categoria dilettanti. Suo figlio Gabriele Benedetti che ... Leggi su lanazione (Di lunedì 2 agosto 2021) Montemarciano (Arezzo), 2 agosto 2021 - . La notizia è arrivata via social postata da suo padre Alessio, buon ex corridore, arrivato fino alla categoria dilettanti. Suo figlioche ...

Advertising

Nazione_Arezzo : Ciclismo: il tricolore under 23 Gabriele Benedetti investito da un furgone - PiacenzaPress : Vittoria Grassi (Ciclismo giovanile VO2 Team Pink) bronzo tricolore nella Velocità individuale - IlPedaleRosa : 'Campionati Italiani Givanili su Pista', i titoli assegnati a San Giovanni al Natisone: - IlPedaleRosa : Vo2 Team Pink, terza medaglia tricolore in Pista per l'allieva Vittoria Grassi: - IlPedaleRosa : Vo2 Team Pink, bronzo tricolore in Pista per l'allieva Vittoria Grassi: -