“Ci restano dieci anni prima che la situazione sia irreversibile”, il monito di Mercalli alla popolazione mondiale (Di lunedì 2 agosto 2021) Secondo il climatologo Luca Mercalli gli incendi a cui stiamo assistendo in queste settimane, seppure di natura dolosa, sono comunque una diretta conseguenza di un cambiamento climatico che sta creando le condizioni ottimali affinché i boschi si incendino molto più facilmente Il cambiamento climatico non ha il potere di far prendere a fuoco un bosco, L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di lunedì 2 agosto 2021) Secondo il climatologo Lucagli incendi a cui stiamo assistendo in queste settimane, seppure di natura dolosa, sono comunque una diretta conseguenza di un cambiamento climatico che sta creando le condizioni ottimali affinché i boschi si incendino molto più facilmente Il cambiamento climatico non ha il potere di far prendere a fuoco un bosco, L'articolo proviene da Consumatore.com.

Advertising

IanoS59 : Secondo me sanno che per molti le loro dichiarazioni, rilanciate dai media di regime come vangelo, restano scolpite… - newyorker01 : @LaGhisaura ?? ho sentito ieri sera che nove su dieci restano in Italia. Sarà un’estate “affollata”. - sportli26181512 : Risorse interne obiettivi di mercato, il Napoli ha bisogno di un vice Demme: Basic e Berge restano nel mirino: Diec… - 1kand1ships : @GabrieleGalant7 @Marqs20876 @Friendsdontli15 Non ho detto che sia difficile e so come funziona il conteggio, sempl… -