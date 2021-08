Choc alle porte di Roma, dogo argentino attacca e ferisce gravemente tre persone (Di lunedì 2 agosto 2021) Sarebbe dovuta essere una domenica come tante, di quelle spensierate e in famiglia, ma per tre uomini ieri si è sfiorata la tragedia intorno all’ora di pranzo, alle 13. Sì perché alle porte di Roma, in via Enrico Cialdini, nella frazione di Villanova di Guidonia, un dogo argentino ha attaccato e morso due fratelli (di cui uno padrone del molosso) e un loro amico ferendoli. dogo argentino ferisce 3 persone Sul posto sono subito interventi gli agenti di Polizia del Commissariato di Tivoli, che hanno ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 2 agosto 2021) Sarebbe dovuta essere una domenica come tante, di quelle spensierate e in famiglia, ma per tre uomini ieri si è sfiorata la tragedia intorno all’ora di pranzo,13. Sì perchédi, in via Enrico Cialdini, nella frazione di Villanova di Guidonia, unhato e morso due fratelli (di cui uno padrone del molosso) e un loro amico ferendoli.Sul posto sono subito interventi gli agenti di Polizia del Commissariato di Tivoli, che hanno ...

