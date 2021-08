Chiude con successo la decima edizione del Narnia Festival | “Un decennale che è una vera ripartenza

(Di lunedì 2 agosto 2021) Grandeper il “2021”,dell'importante kermesse di musica, danza, teatro, mostre ed eventi culturali, che anche quest'anno si è svolto nel centro storico di Narni (Terni). La manifestazione ha visto un cartellone di ben 40 concerti, spettacoli ed eventi, comprese alcune anteprime in diverse città tra cui Roma, a cui hanno partecipato circa 200 artisti di altissimo livello italiani ed esteri, con una presenza di pubblico in totale di oltre 4mila persone, limitata dalle norme sul distanziamento sociale. “Siamo davvero molto soddisfatti di questi risultati, che hanno ...

Advertising

Coninews : Con 3 vittorie e 2 pareggi il Settebello chiude al secondo posto la Pool A e avanza ai quarti di finale! ????? Merc… - LiaCapizzi : L'Italia del nuoto chiude i Giochi con 6 medaglie in piscina. È mancato l'oro ma le 6 medaglie sono un timbro. L' u… - Federvolley : #Tokyo2020 Pics ?? #LaNazionale ????chiude il girone con una vittoria ! Riviviamo il netto successo sul Venezuela???? a… - HelloCodroipo : @holvdmeniall ,,,corsa tempo(vengono assegnati dei punti al corridore che chiude il giro al comando), e corsa a pun… - virgiliomaurizi : @vocedelpatriota @FratellidItalia La sinistra è affiliata con L’ Ucoii il cerchio ?? si chiude!!! -

Ultime Notizie dalla rete : Chiude con

LA NAZIONE

Anche il mercato dell'usato a luglioin flessione del 17,4% sul 2019313.150 passaggi di proprietà al lordo delle minivolture. I primi 7 mesi archiviano un calo del 18,4% rispetto al 2019 ...E' stato approvato oggi il bilancio semestrale al 30 giugno di Bibanca, cheutile netto di 9,8 milioni di euro, migliorando di oltre il 43% il risultato dello stesso periodo del 2020 (6,8 milioni). Lo stock di crediti alla clientela raggiunge 1,64 miliardi (+21,7% ...MILANO, 02 AGO - Prima seduta di settimana fiacca per Piazza Affari, che è stata la Borsa meno tonica in Europa: l'indice Ftse Mib ha infatti chiuso in ribasso dello 0,05% a 25.351 punti, l'Ftse All s ..."Sarebbe intollerabile un disimpegno su Castellammare", ha detto il governatore De Luca al termine del summit di oggi in Regione ...