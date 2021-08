Chiellini dopo il rinnovo | “Ci sono ancora pagine di storia bianconera da scrivere”

Advertising

GoalItalia : Dopo l'incontro con la dirigenza della Juve, @chiellini torna alla Continassa tra l'entusiasmo dei tifosi ?? ??… - Antonio_Tajani : 'Gli incredibili azzurri' ?? Dopo tutto quello che abbiamo sofferto ci voleva questo momento magico per l'Italia. C… - juventusfc : ?? Interviene il Presidente sul tema @chiellini : «Lo ho sentito qualche giorno fa, non gli ho fatto interrompere le… - dan_ceres : Lo abbiamo preso a 18m nel 2019, quindi sarebbe tutta plusvalenza darlo a 25m tra due anni (dopo il prestito).… - Agoblog6 : @SimGuz95 @juventusfc @chiellini Del Piero ha sempre avuto problemi con tutti gli Agnelli dopo post infortunio avut… -

Ultime Notizie dalla rete : Chiellini dopo

TORINO -il giorno di riposo concesso da Massimiliano Allegri in seguito alla vittoria nel trofeo ... Il gruppo è ormai al completo considerando il ritorno di Bonucci,( che ha rinnovato ...Commenta per primoil rinnovo con la Juventus fino al 2023, arrivano anche le prime parole di Giorgioa JTV . INFINITO - '19 anni di Juve? Meglio non pensarci che mi sento più vecchio (ride, ndr). Sono ...Allegri ha riabbracciato Chiellini, Bonucci, Chiesa e Bernardeschi. Il resto della squadra ha svolto esercitazioni di possesso nella seduta odierna ...Il difensore bianconero, a Torino da 19 anni, proseguirà ancora la sua avventura da capitano. E sul Mondiale: "Se me la sentirò perché no?" ...