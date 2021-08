Chi vince le olimpiadi del Covid (Di lunedì 2 agosto 2021) I giapponesi non le volevano in casa loro, queste olimpiadi del Covid, già rimandate di un anno, senza pubblico sugli spalti, perché c’è lo stato di emergenza. Anche parecchi atleti non le volevano, già prima che cominciassero c’erano casi di contagio, nel villaggio olimpico. Non le volevano molti spettatori, perché, insomma, era come mescolare tanti virus possibili dentro un mix. E rischiare di spargere il contenuto sul mondo. E poi, il coraggio di pochi ha fatto il miracolo. Tokyo 2020 c’è. Conta poco che oggi sia il 2021. Le olimpiadi sono tornate. Restava l’incognita del successo di pubblico. È piena estate, siamo stati chiusi in casa ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 2 agosto 2021) I giapponesi non le volevano in casa loro, questedel, già rimandate di un anno, senza pubblico sugli spalti, perché c’è lo stato di emergenza. Anche parecchi atleti non le volevano, già prima che cominciassero c’erano casi di contagio, nel villaggio olimpico. Non le volevano molti spettatori, perché, insomma, era come mescolare tanti virus possibili dentro un mix. E rischiare di spargere il contenuto sul mondo. E poi, il coraggio di pochi ha fatto il miracolo. Tokyo 2020 c’è. Conta poco che oggi sia il 2021. Lesono tornate. Restava l’incognita del successo di pubblico. È piena estate, siamo stati chiusi in casa ...

Advertising

Chiara_Galiazzo : Non mi emozionavo così da tempo. Che bella storia, ispirante, chi ha la forza di crederci sempre vince, in ogni cas… - AuricchioAurora : RT @Alb75sovr: @Cambiacasacca @LarcItaliano Per questo hanno avuto cura, prima di tutto e di organizzare tutto questo circo, di procedere p… - FassioAlberto : RT @IlPaoloGiordano: Un Festival mentre tutti chiudevano. I #Maneskin portano il rock a chi l’ha inventato. La Nazionale vince gli europei.… - Negramante2 : RT @IlPaoloGiordano: Un Festival mentre tutti chiudevano. I #Maneskin portano il rock a chi l’ha inventato. La Nazionale vince gli europei.… - HuffPostItalia : Chi vince le olimpiadi del Covid -