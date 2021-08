Chi è Marcell Jacobs: l’uomo (italiano) più veloce al mondo (Di lunedì 2 agosto 2021) Lamont Marcell Jacobs è il campione olimpico in carica dei 100 metri: il primo italiano a vincere la più importante gara dell’atletica alle Olimpiadi. l’uomo più veloce del mondo. Ma chi è esattamente Marcell Jacobs? Si tratta di un velocista e lunghista italiano. Nato a El Paso (Stati Uniti) il 26 settembre 1994 è il secondo italiano, dopo Filippo Tortu, a infrangere la barriera dei 10 secondi. È stato il primo atleta italiano in grado di qualificarsi per una finale olimpica nei 100 metri piani e, ... Leggi su tpi (Di lunedì 2 agosto 2021) Lamontè il campione olimpico in carica dei 100 metri: il primoa vincere la più importante gara dell’atletica alle Olimpiadi.piùdel. Ma chi è esattamente? Si tratta di un velocista e lunghista. Nato a El Paso (Stati Uniti) il 26 settembre 1994 è il secondo, dopo Filippo Tortu, a infrangere la barriera dei 10 secondi. È stato il primo atletain grado di qualificarsi per una finale olimpica nei 100 metri piani e, ...

