Chi è Koopmeiners: la Roma si consola con il centrocampista olandese (Di lunedì 2 agosto 2021) La Roma ha bisogno di un centrocampista in grado di fare la differenza in fase di impostazione e di non possesso, il nome in cima alla lista era quello di Xhaka. La mossa dell'Arsenal ha però sorpreso i giallorossi, i Gunners hanno offerto allo svizzero il rinnovo del contratto e la trattativa è destinata ad andare in porto. Il tecnico Mourinho ha incassato il colpo e si è messo alla ricerca di un'alternativa all'altezza. L'intenzione del club giallorosso è quella di riscattare l'ultima deludente stagione che si è conclusa con il settimo posto in campionato e l'eliminazione in semifinale in Europa League. La Roma non potrà permettersi ...

