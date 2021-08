Chi è il padre di Marcell Jacobs: l’ex militare americano “odiato” dal campione (Di lunedì 2 agosto 2021) Chi è il padre di Marcell Jacobs Chi è il padre di Marcell Jacbos, l’italiano che ieri – 1 agosto 2021 – alle olimpiadi di Tokyo 2020 ha fatto la storia vincendo i 100 metri? Si chiama Lamont Jacobs, è un ex militare americano del Texas. Il ragazzo non ha avuto contatti con il padre fino all’età di 13 anni “perché non avevamo niente da dirci”. Lamont, di stazza a Vicenza, conosce la mamma di Marcell, Viviana. “È nato quando io avevo 18 anni e il papà 20, ci siamo dovuti trasferire in America, poi il padre ... Leggi su tpi (Di lunedì 2 agosto 2021) Chi è ildiChi è ildiJacbos, l’italiano che ieri – 1 agosto 2021 – alle olimpiadi di Tokyo 2020 ha fatto la storia vincendo i 100 metri? Si chiama Lamont, è un exdel Texas. Il ragazzo non ha avuto contatti con ilfino all’età di 13 anni “perché non avevamo niente da dirci”. Lamont, di stazza a Vicenza, conosce la mamma di, Viviana. “È nato quando io avevo 18 anni e il papà 20, ci siamo dovuti trasferire in America, poi il...

