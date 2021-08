Chi è e cosa ha fatto Krystina Tsimanouskaya, l’atleta bielorussa contro Lukashenko (Di lunedì 2 agosto 2021) Krystina Tsimanouskaya è una giovane atleta bielorussa. Occhi chiari e sorriso dolce, era iscritta a due prove dei Giochi Olimpici Tokyo 2020 nell’atletica leggera per 100 e i 200 metri. Ma da ieri è diventata protagonista di una storia che tinge di geopolitica il più importante evento sportivo internazionale. Ieri all’aeroporto Haneda di Tokyo, giornalisti e testimoni hanno visto Tsimanouskaya agitata. Era accompagnata da uomini in abiti civili che volevano farla salire su un aero, ma lei non voleva. l’atleta era attesa per la competizione dei 200 metri questo lunedì 2 agosto. All’agenzia stampa ... Leggi su formiche (Di lunedì 2 agosto 2021)è una giovane atleta. Occhi chiari e sorriso dolce, era iscritta a due prove dei Giochi Olimpici Tokyo 2020 nell’atletica leggera per 100 e i 200 metri. Ma da ieri è diventata protagonista di una storia che tinge di geopolitica il più importante evento sportivo internazionale. Ieri all’aeroporto Haneda di Tokyo, giornalisti e testimoni hanno vistoagitata. Era accompagnata da uomini in abiti civili che volevano farla salire su un aero, ma lei non voleva.era attesa per la competizione dei 200 metri questo lunedì 2 agosto. All’agenzia stampa ...

