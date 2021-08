"Che pena, rosicone: goditi la vita". Tokyo 2020, Lerner rovina la festa Azzurra e Salvini lo distrugge (Di lunedì 2 agosto 2021) Le ossessioni sono dure a morire. Durissime. E una plastica rappresentazione del concetto ce l'ha offerta nelle ultime ore Gad Lerner. Il tutto nel bel mezzo del pomeriggio più dolce per la storia dell'atletica leggera Azzurra. Il tutto a caldissimo, dopo il doppio trionfo di Gianmarco Tamberi nel salto in alto e di Marcell Jacobs nel cento metri, gli undici minuti che hanno scritto la storia Azzurra. Il punto è che l'infedele Gad, al posto di godersi il trionfo, al posto di pensare almeno per una volta soltanto allo sport, ha voluto come sempre buttarla in caciara, buttarla in politica, con riferimenti allusivi e chiarissimi di cui, ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 2 agosto 2021) Le ossessioni sono dure a morire. Durissime. E una plastica rappresentazione del concetto ce l'ha offerta nelle ultime ore Gad. Il tutto nel bel mezzo del pomeriggio più dolce per la storia dell'atletica leggera. Il tutto a caldissimo, dopo il doppio trionfo di Gianmarco Tamberi nel salto in alto e di Marcell Jacobs nel cento metri, gli undici minuti che hanno scritto la storia. Il punto è che l'infedele Gad, al posto di godersi il trionfo, al posto di pensare almeno per una volta soltanto allo sport, ha voluto come sempre buttarla in caciara, buttarla in politica, con riferimenti allusivi e chiarissimi di cui, ...

Advertising

matteosalvinimi : Povero Gad, mai una gioia… Goditi la vita e una grande vittoria italiana! Viva Marcell, che pena i rosiconi?? - amnestyitalia : #BuoneNotizie #SierraLeone Il parlamento ha approvato il decreto che cancella la pena di morte dalle leggi del paes… - ernestocarbone : Il processo,soprattutto per un innocente, è già di per se una pena. Che la durata debba essere proporzionale alla g… - Gianluc37578034 : RT @Marinotoma: Il #GreenPass altro non è che l’algoritimizzazione della libertà. Concepito in Cina ???? come QR Code può disciplinare qualsi… - Luca_Mussati : RT @Marinotoma: Il #GreenPass altro non è che l’algoritimizzazione della libertà. Concepito in Cina ???? come QR Code può disciplinare qualsi… -