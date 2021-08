Che cosa sappiamo dell’attacco informatico che ha colpito la Regione Lazio (Di lunedì 2 agosto 2021) Il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti (Foto: Marco Cantile/Getty Images)Dalla notte di domenica, un importante attacco informatico ha colpito i sistemi della Regione Lazio mettendo fuori uso il sito della Regione, del Consiglio regionale e del portale di prenotazione dei vaccini contro Covid-19, Laziocrea. Secondo quanto riportato in queste ore, per la procura di Roma l’attacco potrebbe essere partito dalla Germania ma resta l’ipotesi che si tratti di un’informazione falsa per rendere irriconoscibile il luogo di origine dell’intrusione ... Leggi su wired (Di lunedì 2 agosto 2021) Il presidente della, Nicola Zingaretti (Foto: Marco Cantile/Getty Images)Dalla notte di domenica, un importante attaccohai sistemi dellamettendo fuori uso il sito della, del Consiglio regionale e del portale di prenotazione dei vaccini contro Covid-19,crea. Secondo quanto riportato in queste ore, per la procura di Roma l’attacco potrebbe essere partito dalla Germania ma resta l’ipotesi che si tratti di un’informazione falsa per rendere irriconoscibile il luogo di origine dell’intrusione ...

