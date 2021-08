Che coppia noi tre: successo di pubblico a Telese per De Martino, Izzo e Paolantoni (Di lunedì 2 agosto 2021) Tempo di lettura: 2 minutiTelese Terme (Bn) – successo di pubblico per “Che coppia noi tre” al parco Jacobelli di Telese Terme, dove sono andati in scena Stefano De Martino, Biagio Izzo e Francesco Paolantoni, con la partecipazione di Mario Porfito. Un lavoro dalla grande comicità, scritto dalla sapiente penna di Riccardo Cassini, che ha portato in scena un formidabile trio nato e consolidatosi nelle trasmissioni televisive “Made in Sud” e “Stasera tutto è possibile”. Tre personalità diverse che hanno portato sul palco un mix ravvivato di quelle che ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 2 agosto 2021) Tempo di lettura: 2 minutiTerme (Bn) –diper “Chenoi tre” al parco Jacobelli diTerme, dove sono andati in scena Stefano De, Biagioe Francesco, con la partecipazione di Mario Porfito. Un lavoro dalla grande comicità, scritto dalla sapiente penna di Riccardo Cassini, che ha portato in scena un formidabile trio nato e consolidatosi nelle trasmissioni televisive “Made in Sud” e “Stasera tutto è possibile”. Tre personalità diverse che hanno portato sul palco un mix ravvivato di quelle che ...

