Charlène Wittstock | si allontana il ritorno a Monaco | c’è aria di divorzio con Alberto?

(Di lunedì 2 agosto 2021) Il ritorno di Charlène a Monaco si allontana, mentre si rincorrono con sempre maggiore insistenza le voci su una crisi ormai insanabile con il marito Alberto. In esilio forzato in Sudafrica ormai da sei mesi, la principessa ha fatto sapere alla radio locale South Africa Radio 702 che non potrà rimettere piede nel Principato prima dell’autunno: «Dovevo restare in Sudafrica 10 o 12 giorni, ma purtroppo ho avuto un problema, i medici mi hanno detto che si trattava di un’infezione piuttosto grave e che occorre tempo per guarire. Non posso forzare i tempi e dunque dovrò restare qui fino alla fine di ottobre».