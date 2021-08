“Charlene di Monaco sta pensando al divorzio dal principe Alberto. Non ha nessuna intenzione di rientrare a Palazzo” (Di lunedì 2 agosto 2021) Charlene e Alberto di Monaco non compaiono pubblicamente insieme dal 26 gennaio. Basta questo, basta poco, per innescare un tam tam che fa il giro di siti e giornali rosa-gossip d’Europa, per arrivare in Francia ad eco amplificata, che rende obbligatori titoli con punti interrogativi: “Charlene e Albert II di Monaco sono sull’orlo del divorzio?” scrive l’inserto femminile di Le Figaro, ‘Madame Figaro’. Vedere i coniugi insieme in questi giorni sarebbe effettivamente difficile, perche’ Alberto e’ a Tokyo per le Olimpiadi, essendo membro del Cio. Ciò che però ha destato ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 2 agosto 2021)dinon compaiono pubblicamente insieme dal 26 gennaio. Basta questo, basta poco, per innescare un tam tam che fa il giro di siti e giornali rosa-gossip d’Europa, per arrivare in Francia ad eco amplificata, che rende obbligatori titoli con punti interrogativi: “e Albert II disono sull’orlo del?” scrive l’inserto femminile di Le Figaro, ‘Madame Figaro’. Vedere i coniugi insieme in questi giorni sarebbe effettivamente difficile, perche’e’ a Tokyo per le Olimpiadi, essendo membro del Cio. Ciò che però ha destato ...

Advertising

FQMagazineit : “Charlene di Monaco sta pensando al divorzio dal principe Alberto. Non ha nessuna intenzione di rientrare a Palazzo” - CeschiaMarcello : RT @LucillaMasini: Divorzio. I giornali titolano: 'La favola fra Alberto di Monaco e Charlene è finita'. Solo io non mi ero manco accorta c… - redazionerumors : #AlbertodiMonaco e #Charlene sembrano a un passo dal #divorzio ! - EugenioBerto70 : ANSA/Il mistero di Charlene di Monaco,'sta pensando al divorzio' - LucillaMasini : Divorzio. I giornali titolano: 'La favola fra Alberto di Monaco e Charlene è finita'. Solo io non mi ero manco acco… -