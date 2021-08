Cesarano non ha dubbi: "Sono ottimista sulla questione gruppo, vi spiego perché" (Di lunedì 2 agosto 2021) Dal primo luglio il Napoli ha iniziato la stagione 2021/22 sotto la guida tecnica di Luciano Spalletti. Il mister toscano avrà l'arduo compito di riportare gli azzurri in Champions e soprattutto di ridare animo e tranquillità alla rosa. Proprio a tal proposito ha detto la sua Rino Cesarano, noto giornalista, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Di seguito quanto evidenziato. "Stiamo seguendo con grande curiosità questa storia delle denunce dopo il famoso ammutinamento. E’ normale la reazione del Napoli, perché fu troppo forte quello smacco subito. Speriamo che non ci siano conseguenze sull’umore della squadra, perché sto vedendo ... Leggi su spazionapoli (Di lunedì 2 agosto 2021) Dal primo luglio il Napoli ha iniziato la stagione 2021/22 sotto la guida tecnica di Luciano Spalletti. Il mister toscano avrà l'arduo compito di riportare gli azzurri in Champions e soprattutto di ridare animo e tranquillità alla rosa. Proprio a tal proposito ha detto la sua Rino, noto giornalista, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Di seguito quanto evidenziato. "Stiamo seguendo con grande curiosità questa storia delle denunce dopo il famoso ammutinamento. E’ normale la reazione del Napoli,fu troppo forte quello smacco subito. Speriamo che non ci siano conseguenze sull’umore della squadra,sto vedendo ...

Advertising

sscalcionapoli1 : Cesarano: “Infortunio di Demme ha guastato un ottimo ritiro, ma non c’è da piangersi addosso” - SiamoPartenopei : Cesarano: “Infortunio di Demme ha guastato un ottimo ritiro, ma non c’è da piangersi addosso” - tuttonapoli : Cesarano: “Infortunio di Demme ha guastato un ottimo ritiro, ma non c’è da piangersi addosso” - CalcioNapoli24 : -