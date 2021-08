Centrodestra, domani Meloni da Berlusconi in Sardegna (Di lunedì 2 agosto 2021) In collegamento telefonico con la festa della Lega di Milano Marittima Silvio Berlusconi aveva assicurato che presto avrebbe “rimediato” al torto subito da Fdi sulla Rai. Il Cav non intende lasciare la presidenza della Vigilanza, guidata attualmente dall’azzurro Alberto Barachini, ma è pronto a dare pieno sostegno a Giorgia Meloni per una sorta di compensazione quando ci sarà la prossima tornata delle nomine nell’azienda di viale Mazzini. Di Rai e non solo, apprende l’Adnkronos l’ex premier potrebbe parlare con la presidente di Fratelli d’Italia, attesa domani a Villa La Certosa, in Sardegna. Sul tavolo, anche il futuro ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 2 agosto 2021) In collegamento telefonico con la festa della Lega di Milano Marittima Silvioaveva assicurato che presto avrebbe “rimediato” al torto subito da Fdi sulla Rai. Il Cav non intende lasciare la presidenza della Vigilanza, guidata attualmente dall’azzurro Alberto Barachini, ma è pronto a dare pieno sostegno a Giorgiaper una sorta di compensazione quando ci sarà la prossima tornata delle nomine nell’azienda di viale Mazzini. Di Rai e non solo, apprende l’Adnkronos l’ex premier potrebbe parlare con la presidente di Fratelli d’Italia, attesaa Villa La Certosa, in. Sul tavolo, anche il futuro ...

Salvini alza la tensione. Stop agli sbarchi o è difficile restare al governo Poi Salvini anticipa che domani ha intenzione di incontrare a Milano marittima Giancarlo Giorgetti "... Infine, torna sul progetto di federazione di centrodestra, dopo che, sabato, Silvio Berlusconi, ...

Distanti dalla Lega No PassNon basta la destra per vincere, avverte la ministra Gelmini Salvini in bilico tra i leghisti che scendono in piazza contro la certificazione verde e gli amministratori del partito che fanno vaccinare quanta più gente possibile. La ministra per gli Affari regio ...

