Centrodestra, domani Meloni da Berlusconi in Sardegna (Di lunedì 2 agosto 2021) In collegamento telefonico con la festa della Lega di Milano Marittima Silvio Berlusconi aveva assicurato che presto avrebbe “rimediato” al torto subito da Fdi sulla Rai. Il Cav non intende lasciare la presidenza della Vigilanza, guidata attualmente dall’azzurro Alberto Barachini, ma è pronto a dare pieno sostegno a Giorgia Meloni per una sorta di compensazione quando ci sarà la prossima tornata delle nomine nell’azienda di viale Mazzini. Di Rai e non solo, apprende l’Adnkronos l’ex premier potrebbe parlare con la presidente di Fratelli d’Italia, attesa domani a Villa La Certosa, in Sardegna. Sul tavolo, anche il futuro ... Leggi su italiasera (Di lunedì 2 agosto 2021) In collegamento telefonico con la festa della Lega di Milano Marittima Silvioaveva assicurato che presto avrebbe “rimediato” al torto subito da Fdi sulla Rai. Il Cav non intende lasciare la presidenza della Vigilanza, guidata attualmente dall’azzurro Alberto Barachini, ma è pronto a dare pieno sostegno a Giorgiaper una sorta di compensazione quando ci sarà la prossima tornata delle nomine nell’azienda di viale Mazzini. Di Rai e non solo, apprende l’Adnkronos l’ex premier potrebbe parlare con la presidente di Fratelli d’Italia, attesaa Villa La Certosa, in. Sul tavolo, anche il futuro ...

Ultime Notizie dalla rete : Centrodestra domani Centrodestra, domani Meloni da Berlusconi in Sardegna ... apprende l'Adnkronos l'ex premier potrebbe parlare con la presidente di Fratelli d'Italia, attesa domani a Villa La Certosa, in Sardegna. Sul tavolo, anche il futuro del centrodestra e il rilancio ...

Salvini alza la tensione. Stop agli sbarchi o è difficile restare al governo Poi Salvini anticipa che domani ha intenzione di incontrare a Milano marittima Giancarlo Giorgetti "... Infine, torna sul progetto di federazione di centrodestra, dopo che, sabato, Silvio Berlusconi, ...

Tari, la maggioranza non ha i numeri: aumento solo rinviato PALERMO – Sulla Tari scoppia la nuova guerra in consiglio comunale, con i palermitani che adesso temono l'ennesima emergenza immondizia. E' di questa notte lo scontro sulle tariffe della tassa sui rif ...

