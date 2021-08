Centrale di spaccio al cimitero di Giarre | oltre 70 chili di droga nascosta anche nei loculi

(Di lunedì 2 agosto 2021) Unadidineldi. A scoprirla sono stati i finanzieri del Comando provinciale di Catania, che hanno sequestrato complessivamente 70tra marijuana, hashish e cocaina. Arrestato un 55enne, che operava come volontario quale custode del camposanto, e un 43enne, entrambi originari della provincia di Catania. Le indagini sono scattate dopo alcune segnalazioni su movimenti sospetti, soprattutto di notte, nel camposanto. Al momento del blitz nei locali a uso ufficio delle Fiamme gialle hanno trovatoal ...

La sostanza stupefacente nascosta anche nei loculi, 2 arresti Unadinel cimitero di Giarre. A scoprirla sono stati i finanzieri del Comando provinciale di Catania, che hanno sequestrato complessivamente 70 chili tra marijuana, hashish e cocaina e ...GIARRE. I Finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Catania hanno sequestrato complessivamente 70 chili tra marijuana , hashish e cocaina e hanno tratto in arresto due uomini , di 55 e 43 ...