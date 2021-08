C’è una relazione tra incendi e inquinamento marino (Di lunedì 2 agosto 2021) Roma, 2 ago. – (Adnkronos) – Non solo l’ambiente terrestre, anche il mare e i suoi abitanti sono minacciati dagli incendi delle aree boschive che si verificano soprattutto in estate. I ricercatori dei dipartimenti di Scienze dell’ambiente e della terra e di Economia, metodi quantitativi e strategie d’impresa dell’Università di Milano-Bicocca, guidati dall’ecologa Sara Villa, hanno elaborato un modello matematico-statistico che ha permesso per la prima volta di individuare e correlare il ruolo degli incendi delle aree boschive con la contaminazione dei sedimenti del Mar Mediterraneo. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 2 agosto 2021) Roma, 2 ago. – (Adnkronos) – Non solo l’ambiente terrestre, anche il mare e i suoi abitanti sono minacciati daglidelle aree boschive che si verificano soprattutto in estate. I ricercatori dei dipartimenti di Scienze dell’ambiente e della terra e di Economia, metodi quantitativi e strategie d’impresa dell’Università di Milano-Bicocca, guidati dall’ecologa Sara Villa, hanno elaborato un modello matematico-statistico che ha permesso per la prima volta di individuare e correlare il ruolo deglidelle aree boschive con la contaminazione dei sedimenti del Mar Mediterraneo. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

