C’è una relazione tra incendi e inquinamento marino

(Di lunedì 2 agosto 2021) Non solo l’ambiente terrestre, anche il mare e i suoi abitanti sono minacciati daglidelle aree boschive che si verificano soprattutto in estate. I ricercatori dei dipartimenti di Scienze dell’ambiente e della terra e di Economia, metodi quantitativi e strategie d’impresa dell’Università di Milano-Bicocca, guidati dall’ecologa Sara Villa, hanno elaborato un modello matematico-statistico che ha permesso per la prima volta di individuare e correlare il ruolo deglidelle aree boschive con la contaminazione dei sedimenti del Mar Mediterraneo. Lo studio dal titolo “Spatial and temporal trends in the ecological risk posed by polycyclic aromatic ...