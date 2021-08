C'è l'offerta per il giocatore: l'ufficialità può arrivare già nelle prossime ore! (Di lunedì 2 agosto 2021) Il Parma è una delle grandi favorite per la vittoria del campionato di Serie B e, come tale, sta recitando un ruolo da protagonista anche sul mercato. Il fiore all'occhiello di questa campagna acquisti è stato sicuramente il grande ritorno di Gigi Buffon, ma la società gialloblù non si è certo fermata. Stando a Tuttosport, infatti, pare essere in dirittura d'arrivo la trattativa con il Napoli per assicurarsi Gennaro Tutino. L'offerta per l'attaccante è di quelle da capogiro, ossia un ricco quadriennale. Anche il Napoli otterrà la sua parte: l'offerta del Parma è di sette milioni e la sensazione è che, a queste cifre, l'affare si possa chiudere a ... Leggi su spazionapoli (Di lunedì 2 agosto 2021) Il Parma è una delle grandi favorite per la vittoria del campionato di Serie B e, come tale, sta recitando un ruolo da protagonista anche sul mercato. Il fiore all'occhiello di questa campagna acquisti è stato sicuramente il grande ritorno di Gigi Buffon, ma la società gialloblù non si è certo fermata. Stando a Tuttosport, infatti, pare essere in dirittura d'arrivo la trattativa con il Napoli per assicurarsi Gennaro Tutino. L'per l'attaccante è di quelle da capogiro, ossia un ricco quadriennale. Anche il Napoli otterrà la sua parte: l'del Parma è di sette milioni e la sensazione è che, a queste cifre, l'affare si possa chiudere a ...

