Caterina Caselli e l’unico amore della sua vita: chi è il marito Piero Sugar (Di lunedì 2 agosto 2021) La sua passione per la musica si esprime sin dall’adolescenza, durante la quale impara a suonare il basso e milita in svariate band locali. La notorietà di CaterinaCaselli arriva grazie al Festival di Castrocaro del 1963, durante il quale viene notata da una casa discografica che le propone un contratto. Il successo di Caterina Caselli esplode pochi anni dopo, nel 1966, con il famosissimo brano “Nessuno mi può giudicare“, che in precedenza era destinato ad Adriano Celentano. Con questa canzone, la giovanissima artista si presenta alla sedicesima edizione del Festival di Sanremo e spopola nelle radio di tutta ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 2 agosto 2021) La sua passione per la musica si esprime sin dall’adolescenza, durante la quale impara a suonare il basso e milita in svariate band locali. La notorietà diarriva grazie al Festival di Castrocaro del 1963, durante il quale viene notata da una casa discografica che le propone un contratto. Il successo diesplode pochi anni dopo, nel 1966, con il famosissimo brano “Nessuno mi può giudicare“, che in precedenza era destinato ad Adriano Celentano. Con questa canzone, la giovanissima artista si presenta alla sedicesima edizione del Festival di Sanremo e spopola nelle radio di tutta ...

Advertising

NazliPetrin1988 : @rosygentile5 ROSY NON SOLO non sai niente di niente e ti piace fantasticare, sognare e dire cazzate ma non sai nem… - EnricoLuigiVit2 : 'La verità ti fa male lo so...'(Caterina Caselli) - GiulianoCipri10 : Caterina Caselli 'Perdono' - 45cat : New Record: Caterina Caselli - Contigo Ni Un Minuto Mas (Insieme A Te Non Ci Sto Piu) / El Carnaval (Il Carnevale [1968] - chrisstorrow : Cento giorni - Caterina Caselli -