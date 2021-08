Caravaggio a Palo | gli ultimi giorni del pittore

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Caravaggio Palo

Sky Tg24

"Questa eccezionale notizia scatenò in me il desiderio di concretizzare l'evento attraverso un grande dipinto 'L'arresto di' avvenuto nel luglio del 1610. Dopo qualche anno la ...Ladispoli: grande fine settimana il 30, 31 luglio e 1 agosto - 'Mentre al Parco di- afferma l'assessore alla cultura, Marco Milani - si esibiranno Arisa, Giusy Ferreri e The ...al...Il centro "Arte e cultura" di Ladispoli espone le tele di Guido Venanzoni sulla vita di Merisi. C'è anche "L'arresto di Caravaggio a Palo".(Meridiananotizie) Ladispoli, 1 agosto 2021 - Giorni fa abbiamo avuto il piacere di visitare la mostra, ospitata presso il Centro di Arte e Cultura di Ladispoli (Clicca qui per il video), del Maestro ...