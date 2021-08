'Candele sotto le stelle' solo con il Green pass: 'Ma tampone gratuito per i non vaccinati' (Di lunedì 2 agosto 2021) PESARO - ' Candele sotto le stelle ' solo con il Green pass : 'Ma tampone gratuito per i non vaccinati'. Dopo la Fiera di San Nicola, anche per l'ingresso alla popolare manifestazione del 10 agosto ... Leggi su corriereadriatico (Di lunedì 2 agosto 2021) PESARO - 'lecon il: 'Maper i non'. Dopo la Fiera di San Nicola, anche per l'ingresso alla popolare manifestazione del 10 agosto ...

Advertising

pu24it : “Candele sotto le Stelle”, Ricci annuncia: «Tamponi gratuiti per chi non è vaccinato» | - viverepesaro : Candele sotto le Stelle, obbligatorio il green pass - TG_NEWS24 : RT @AdmGov: ??Bergamo: regolarizzate 20.000 candele profumate non conformi provenienti dalla Cina e dirette a una spcietà italiana. Le opera… - AdmGov : ??Bergamo: regolarizzate 20.000 candele profumate non conformi provenienti dalla Cina e dirette a una spcietà italia… - SIMONE89153681 : @ziaiaia3 @Lucyaglam Si....?? sotto il cofano, al lume delle candele....sostituite dagli iniettori...?????? -