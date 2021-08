CANALE 5: CLAUDIO AMENDOLA PROTAGONISTA E REGISTA DI UNA NUOVA SERIE (ANTEPRIMA) (Di lunedì 2 agosto 2021) Il popolare attore romano CLAUDIO AMENDOLA sarà tra i protagonisti delle prossime stagioni televisive tra Rai1 e CANALE 5 come vi anticipiamo dalle pagine di BubinoBlog. È già noto che nella prima parte del 2022 andranno in onda sull’ammiraglia Rai le nuove puntate di “Nero a metà“, la fiction poliziesca giunta alla terza stagione dove AMENDOLA divide la scena con Miguel Gobbo Diaz e Rosa Diletta Rossi. Poi il ritorno su CANALE 5 dopo qualche anno di assenza. Se Tvblog ha parlato della sua presenza in giuria a Star in the Star, il “nuovo” talent show condotto da Ilary Blasi, BubinoBlog svela che ... Leggi su bubinoblog (Di lunedì 2 agosto 2021) Il popolare attore romanosarà tra i protagonisti delle prossime stagioni televisive tra Rai1 e5 come vi anticipiamo dalle pagine di BubinoBlog. È già noto che nella prima parte del 2022 andranno in onda sull’ammiraglia Rai le nuove puntate di “Nero a metà“, la fiction poliziesca giunta alla terza stagione dovedivide la scena con Miguel Gobbo Diaz e Rosa Diletta Rossi. Poi il ritorno su5 dopo qualche anno di assenza. Se Tvblog ha parlato della sua presenza in giuria a Star in the Star, il “nuovo” talent show condotto da Ilary Blasi, BubinoBlog svela che ...

Advertising

borghi_claudio : ***ATTENZIONE*** Stasera alle 21 invece di guardare il mainstream pote andare su @byoblu anche sul digitale terres… - bubinoblog : CANALE 5: CLAUDIO AMENDOLA PROTAGONISTA E REGISTA DI UNA NUOVA SERIE (ANTEPRIMA) - TommyBrain : A casa hanno scoperto il canale 262 del digitale terrestre e praticamente lo seguono x 80 per cento del tempo - IacobellisT : A casa hanno scoperto il canale 262 del digitale terrestre e praticamente lo seguono x 80 per cento del tempo - TommyBrain : A casa hanno scoperto il canale 262 del digitale terrestre e praticamente lo seguono x 80 per cento del tempo -