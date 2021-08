Campania, è di nuovo allerta Covid: salgono ricoveri, decessi e indice di positività (Di lunedì 2 agosto 2021) Continua a crescere la curva dei contagi in Campania. A documentarlo è l’ultimo bollettino diramato dall’Unità di Crisi della Regione Campania. Diminuiscono infatti i nuovi positivi ma l’indice di positività sale ancora. Campania, bollettino del 2 agosto: salgono ricoveri e indice di positività oggi il virus fa registrare 194 positivi su 2.171 tamponi molecolari esaminati, L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di lunedì 2 agosto 2021) Continua a crescere la curva dei contagi in. A documentarlo è l’ultimo bollettino diramato dall’Unità di Crisi della Regione. Diminuiscono infatti i nuovi positivi ma l’disale ancora., bollettino del 2 agosto:dioggi il virus fa registrare 194 positivi su 2.171 tamponi molecolari esaminati, L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

