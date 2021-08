Calciomercato Serie B, Pordenone: per Bassoli rinnovo biennale (Di lunedì 2 agosto 2021) Pordenone - Il Pordenone , in un comunicato, ha ufficializzato il rinnovo di contratto del difensore Alessandro Bassoli . Di seguito la nota del club: "Il Pordenone Calcio comunica di aver prolungato ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 2 agosto 2021)- Il, in un comunicato, ha ufficializzato ildi contratto del difensore Alessandro. Di seguito la nota del club: "IlCalcio comunica di aver prolungato ...

D'Aversa: 'Sampdoria, facciamo 52 punti. Rapporti Ferrero - tifosi? Non mi compete' D'Aversa è reduce dalla brutta retrocessione con il Parma: 'Ho tratto quasi più insegnamenti dagli ultimi cinque mesi che dal percorso che ci ha portati dalla Lega Pro in Serie A. Volevo ricominciare ...

Calciomercato Serie B, Crotone: arriva Visentin Corriere dello Sport I ripescaggi di Serie B: oggi la sentenza sul Chievo, tutti i possibili scenari E’ una giornata importante per quanto riguarda il campionato di Serie B. E’ infatti prevista per oggi la discussione al Tar sul ricorso presentato dal Chievo per quanto riguarda l’iscrizione al prossi ...

Cassino - Alfieri: ufficiale l'arrivo del portiere in azzurro L’Asd Cassino Calcio guarda al presente e al futuro. Il club del Presidente Nicandro Rossi, infatti oltre alle conferme e ai nuovi ingressi di giocatori d’esperienza e un organico quasi pronto ad affr ...

